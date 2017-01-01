В Ставропольском крае затопило село Петропавловское
- Автор:
- Buenka
- Дата публикации:
- 17:39
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- 9
Внезапное наводнение обрушилось на село Петропавловское. Реки вышли из берегов.В репортаже присутствует ненормативная лексика!
- 9
Внезапное наводнение обрушилось на село Петропавловское. Реки вышли из берегов.В репортаже присутствует ненормативная лексика!
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