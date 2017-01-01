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В Ставропольском крае затопило село Петропавловское

Автор:
Buenka
Дата публикации:
17:39
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Внезапное наводнение обрушилось на село Петропавловское. Реки вышли из берегов.

В репортаже присутствует ненормативная лексика!
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