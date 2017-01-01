Тихвин отмечает 55-летие машиностроения

Автор: Leobr Дата публикации: 17:39

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7 июля 2018 года - День города Тихвин. В этот раз еще отмечаем и 55-летие машиностроения в городе. Собственно и новый Тихвин возник благодаря заводу. На котором делали много нужного стране - это и литье, сварные конструкции, товары народного потребления. И конечно значительную часть комплектующих трактора "Кировец", потом тележки грузовые и для электропоездов. Первый российский опытный скоростной поезд "Сокол". Сейчас на Тихвинском вагоностроительном заводе делают самые различные грузовые вагоны, платформы и цистерны. Эта история и отражена на стендах и выставках. И перед концертной программой - коллективная зарядка у ДК.