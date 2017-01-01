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Болельщики следуют в фан-зону на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:22
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Большое количество болельщиков направляется смотреть матч Россия-Хорватия в фан-зону на Воробьевых горах.

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