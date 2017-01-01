Болельщики следуют в фан-зону на Воробьевых горах
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:22
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- 36
Большое количество болельщиков направляется смотреть матч Россия-Хорватия в фан-зону на Воробьевых горах.
- 36
Большое количество болельщиков направляется смотреть матч Россия-Хорватия в фан-зону на Воробьевых горах.
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