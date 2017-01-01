Пассажиры московского метро смотрят матч Россия - Хорватия в вагонах поездов

Автор: Uwis Дата публикации: 22:06

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Просмотр матча Россия - Хорватия в метро. Все дома и в фан-зонах болеют за нашу сборную, метро опустело.