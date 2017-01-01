Пассажиры московского метро смотрят матч Россия - Хорватия в вагонах поездов
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:06
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- 23
Просмотр матча Россия - Хорватия в метро. Все дома и в фан-зонах болеют за нашу сборную, метро опустело.
- 23
Просмотр матча Россия - Хорватия в метро. Все дома и в фан-зонах болеют за нашу сборную, метро опустело.
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