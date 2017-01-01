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Пассажиры московского метро смотрят матч Россия - Хорватия в вагонах поездов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:06
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Просмотр матча Россия - Хорватия в метро. Все дома и в фан-зонах болеют за нашу сборную, метро опустело.

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