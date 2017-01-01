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Дачный дом сгорел в СНТ Металлург 2 в пригороде города Ступино Московской области

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
02:19
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Пожар в дачном домике произошел около 23 часов 7 июля 2018 года в СНТ "Металлург 2" в пригороде города Ступино Московской области. На момент прибытия пожарных команд открытым пламенем горел второй этаж и кровля. На место оперативно прибыли караулы из трех пожарных частей, Ступинского Местного Пожарно-Спасательного Гарнизона и Ступинского Территориального Управления "Мособлпожспас". Пожарные продолжают работать на месте и проливать горящее строение.

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