Пассажир рейсового автобуса пострадал в ДТП на МКАД

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На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадал 1 человек. На внешней стороне 21 километра МКАД столкнулись рейсовый автобус «Лиаз» и грузовик «КамАЗ». В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса. Его госпитализировали с различными травмами прибывшим на место вертолетом ГКУ МАЦ. Движение в районе аварии оказалось сильно затруднено. Причины ДТП установит группа разбора.