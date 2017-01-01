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Пассажир рейсового автобуса пострадал в ДТП на МКАД

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
11:31
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На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадал 1 человек. На внешней стороне 21 километра МКАД столкнулись рейсовый автобус «Лиаз» и грузовик «КамАЗ». В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса. Его госпитализировали с различными травмами прибывшим на место вертолетом ГКУ МАЦ. Движение в районе аварии оказалось сильно затруднено. Причины ДТП установит группа разбора.

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