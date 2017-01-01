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Трещина образовалась в стене торгового центра на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:14
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Пожарно-спасательные подразделения проверяют здание торгового центра "Гудзон", расположенного на юге Москвы на Каширском шоссе дом 14. Около часа дня поступила информация, что в здании торгового центра образовалась трещина в стене. В ходе проверки информация подтвердилась, в помещении гипермаркета, расположенного на первом этаже, образовалась трещина. Посетителей гипермаркета эвакуировали, магазин закрыт для обследования.

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