Видеорепортаж с Никольской улице, где все болельщики смотрели матч Россия - Хорватия и болели за нашу сборную

Автор: Uwis Дата публикации: 14:56

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Как смотрели матч Россия - Хорватия и болели за нашу сборную на Никольской улице.