Видеорепортаж с Никольской улице, где все болельщики смотрели матч Россия - Хорватия и болели за нашу сборную
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:56
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- 19
Как смотрели матч Россия - Хорватия и болели за нашу сборную на Никольской улице.
- 19
Как смотрели матч Россия - Хорватия и болели за нашу сборную на Никольской улице.
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