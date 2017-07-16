Сильный град обрушился на Джанкойский район Крыма
- Автор:
- Vandalzzz
- Дата публикации:
- 15:54
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- 18
Ливень, град и ветер в Крыму.
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98
04.07 15:55 | mikhael-160874
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13.06 18:24 | Top_technology
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16.07.2017 08:38 | Игорь Никитенко
Ливень, град и ветер в Крыму.
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