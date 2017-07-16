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Сильный град обрушился на Джанкойский район Крыма

Автор:
Vandalzzz
Дата публикации:
15:54
  • 18
  • 0

Ливень, град и ветер в Крыму.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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