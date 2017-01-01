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В Ленинградской области в Кудрове дорожники срезают хороший асфальт

Автор:
makingtrade
Дата публикации:
20:11
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Во Всеволожском районе Ленинградской области в городе Кудрово дорожники снимают новый асфальт, который уложили в прошлом году, безупречно ровная дорога была, зачем срезают новый асфальт не понятно, при этом в 300 метрах от нового покрытия, существует непригодная абсолютна дорога, которую не делают, совершенно непонятна логика, скорее всего "пилят" опять бюджет. В данном насиленном пунке и без этого очень сложная ситуация с пробками, новый плотный жилой квартал, сейчас совершенно не проехать.

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