В Ленинградской области в Кудрове дорожники срезают хороший асфальт

Автор: makingtrade Дата публикации: 20:11

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Во Всеволожском районе Ленинградской области в городе Кудрово дорожники снимают новый асфальт, который уложили в прошлом году, безупречно ровная дорога была, зачем срезают новый асфальт не понятно, при этом в 300 метрах от нового покрытия, существует непригодная абсолютна дорога, которую не делают, совершенно непонятна логика, скорее всего "пилят" опять бюджет. В данном насиленном пунке и без этого очень сложная ситуация с пробками, новый плотный жилой квартал, сейчас совершенно не проехать.