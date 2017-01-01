s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Орехово-Зуево после дождя из колодца забил гейзер

В Орехово-Зуево после дождя из колодца забил гейзер

Автор:
MihMihru
Дата публикации:
19:04
  • 29
  • 0

После дождя из люка водостока в Юбилейном проезде из-за обильных осадков забил гейзер.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
20:04 | Sybware
Дороги Йошкар-Олы превратились в реки после сильного ливня
78 1
02:19 | StuPPvir
Дачный дом сгорел в пригороде города Ступино Московской области
25 0
20:11 | makingtrade
В Ленинградской области в Кудрове дорожники срезают хороший асфальт
226 1
06.07 15:20 | denis947
Бетономешалка перевернулась на трассе М4 в Домодедово
65 0
03.07 14:02 | sergey_ru
Ручьи нечистот текут по улицам Кургана