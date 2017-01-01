В Орехово-Зуево после дождя из колодца забил гейзер
- Автор:
- MihMihru
- Дата публикации:
- 19:04
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- 29
После дождя из люка водостока в Юбилейном проезде из-за обильных осадков забил гейзер.
- 29
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226
06.07 15:20 | denis947
65
03.07 14:02 | sergey_ru
После дождя из люка водостока в Юбилейном проезде из-за обильных осадков забил гейзер.
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