В Лебяжском районе Кировской области на дорогах не убирают упавшие деревья
- Автор:
- 79123763370
- Дата публикации:
- 20:04
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- 19
В Лебяжском районе Кировской области на дорогах не убирают упавшие деревья, которые упали еще две недели назад.
- 19
В Лебяжском районе Кировской области на дорогах не убирают упавшие деревья, которые упали еще две недели назад.
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