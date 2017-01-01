В Лебяжском районе Кировской области на дорогах не убирают упавшие деревья

Автор: 79123763370 Дата публикации: 20:04

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В Лебяжском районе Кировской области на дорогах не убирают упавшие деревья, которые упали еще две недели назад.