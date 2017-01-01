Дороги Йошкар-Олы превратились в реки после сильного ливня
- Автор:
- Sybware
- Дата публикации:
- 20:04
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- 37
Прошел дождь и Йошкар-Ола опять превратилась в Венецию... канал им. Чавайна.
- 37
Прошел дождь и Йошкар-Ола опять превратилась в Венецию... канал им. Чавайна.
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