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Дороги Йошкар-Олы превратились в реки после сильного ливня

Автор:
Sybware
Дата публикации:
20:04
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Прошел дождь и Йошкар-Ола опять превратилась в Венецию... канал им. Чавайна.

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