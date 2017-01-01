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На ВДНХ завершается благоустройство зоны для общественного транспорта

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:24
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На северо-востоке столицы завершаются работы по благоустройству территории у ВДНХ. Речь идёт о зоне общественного транспорта. Тротуары уложили плиткой вместо асфальта, сделали места для клумб, установили энергосберегающие фонари, удобные лавочки. Для пешеходов сделали новые переходы и островки безопасности. На всех пешеходных переходах у станции монорельса «Выставочный центр» установили светофоры. Теперь пешеходам стало комфортнее и безопаснее переходить через проезжую часть. Изменения коснулись и остановок общественного транспорта. Они современные: оборудованы электронным табло, видеонаблюдением, бесплатным WiFi и зарядками для телефонов и гаджетов. Остановочные пункты приподняты над уровнем земли для удобного входа и выхода из трамвая.

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