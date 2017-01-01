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Катамаран из 2-понтонов, самовара и шуруповерта между ног участвовал в параде судов в городе Ворсма Нижегородской области

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
08.07 23:00
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С 6 по 8 июля 2018 года под Нижним Новгородом в городе Ворсма проходил фестиваль "Русская Тосканья". Около 40 разных самодельных судов вышли на воду. Основная задача и цель фестиваля - сохранение первозданной красоты природы, поэтому участвовали только лодки без двигателей внутреннего сгорания, чтобы не было выхлопа и шума. Каждый пытался быть оригинальным. А вот мне понравился этот участник. Он проявил смекалку и креатив, снабдив своё плавсредство настоящим русским самоваром и при помощи электрического шуруповёрта и вёсел приводил в действие свой экспонат!) Этим проходом он позабавил зрителей и участников фестиваля, за что сорвал шквал аплодисментов и эмоций.

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