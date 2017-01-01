Акваторию реки Яузы очищают от мусора и бытовых отходов
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 08.07 23:47
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Однако проведение работ по очистке акватории Яузы были бы гораздо эффективнее, если бы не носили единичный характер и эта очистка не ограничивалась бы только участком в пределах центрального округа. Существует немало примеров экологических происшествий, связанных в том числе и с загрязнением бытовыми отходами, вглубь по течению реки в соседних округах. Так, регулярно бытовой мусор встречался на реке возле Лефортовского моста, в районе Госпитальной и Головинской набережных и эти случаи далеко не последние в череде событий на Яузе.
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09.06 22:36 | Аноним
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25.06 00:58 | tim777
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