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Акваторию реки Яузы очищают от мусора и бытовых отходов

Автор:
tim777
Дата публикации:
08.07 23:47
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В центре Москвы в акватории реки Яуза в эти дни проводились работы по очистке от мусора и бытовых отходов. Сотрудники Мосводостока на специализированном судне с ковшом проследовали по реке вплоть до шлюза, попутно собирая весь скопившейся мусор. Те отходы, до которых не могло достать оборудование, собирались в ручном режиме при помощи сачка. Как правило - это пластиковые бутылки, банки, бумага и водоросли. Дополнительно стоит отметить, что местные жители были обеспокоены тем, как утилизируются отходы при проведении работ на соседней Серебрянической набережной.
Однако проведение работ по очистке акватории Яузы были бы гораздо эффективнее, если бы не носили единичный характер и эта очистка не ограничивалась бы только участком в пределах центрального округа. Существует немало примеров экологических происшествий, связанных в том числе и с загрязнением бытовыми отходами, вглубь по течению реки в соседних округах. Так, регулярно бытовой мусор встречался на реке возле Лефортовского моста, в районе Госпитальной и Головинской набережных и эти случаи далеко не последние в череде событий на Яузе.

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