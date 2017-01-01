На юго-западе Москвы футбольное поле ушло под воду

Автор: venyakamenny Дата публикации: 10:27

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Поле есть, но сыграть в футбол на нём пока невозможно. Дело в том, что площадка, по словам мобильного репортёра из Москвы, скрылась под водой. Газон затопило после сильного дождя. Однако коммунальщики района Ясенево, по мнению местных жителей, не предпринимают никаких мер по откачке воды со стадиона. И только футбольный мяч одиноко плавает в огромной луже в ожидании хорошей погоды и детворы, которая сыграет им в футбол.