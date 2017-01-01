s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мусоровоз вместо будильника будит жителей юга Москвы

Мусоровоз вместо будильника будит жителей юга Москвы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:02
  • 14
  • 0

Жители района Чертаново, что на юге Москвы, возмущены шумными работами по вывозу мусора по утрам. По словам автора этого ролика, мусоровоз приезжает каждый день в 5-6 утра. Гремит, рычит - не даёт жителям спать. При этом, как отмечает местный мобильный репортёр, похожая история происходила на Чертановской улице лет пять назад. Тогда вместо будильника люди просыпались из-за звуков мусоровоза. Однако затем всё прекратилось. "Видимо, поступила жалоба на шумные работы по утрам," - предполагает очевидец. А теперь всё вновь вернулось "на круги своя".

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Мусорка раньше, лет 5 назад, приезжала в 5~6 утра и гремела под окнами в течение года, потом, видимо. поступила жалоба, и все наладилось. Теперь история снова повторяется, спать нижним этажам не даёт. Причём эта мусорка - дома напротив, а стоит под нашими окнами, как так?".

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
13:49 | Uwis
Новый "сухой" фонтан заработал на ВДНХ
258 1
08.07 14:14 | denis947
Трещина образовалась в стене торгового центра на юге Москвы
290 1
06.07 23:31 | denis947
Мотоциклист сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве
171 1
01.07 02:00 | tim777
В результате опрокидывания мусоровоза в Москве пострадал один человек