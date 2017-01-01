Мусоровоз вместо будильника будит жителей юга Москвы

Автор: Аноним Дата публикации: 12:02

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210057

Жители района Чертаново, что на юге Москвы, возмущены шумными работами по вывозу мусора по утрам. По словам автора этого ролика, мусоровоз приезжает каждый день в 5-6 утра. Гремит, рычит - не даёт жителям спать. При этом, как отмечает местный мобильный репортёр, похожая история происходила на Чертановской улице лет пять назад. Тогда вместо будильника люди просыпались из-за звуков мусоровоза. Однако затем всё прекратилось. "Видимо, поступила жалоба на шумные работы по утрам," - предполагает очевидец. А теперь всё вновь вернулось "на круги своя".Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Мусорка раньше, лет 5 назад, приезжала в 5~6 утра и гремела под окнами в течение года, потом, видимо. поступила жалоба, и все наладилось. Теперь история снова повторяется, спать нижним этажам не даёт. Причём эта мусорка - дома напротив, а стоит под нашими окнами, как так?".