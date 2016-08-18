Житель Татарстана превратил медицинский шприц в музыкальный инструмент и сыграл на нём

Автор: cffyneq Дата публикации: 10:03

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Необычный музыкальный инструмент привлек внимание мобильного репортёра из Татарстана. Во время национального праздника Сабантуй в деревне Камышлы он заметил, как местный житель исполнял национальную музыку на медицинском шприце. Полностью композицию, как рассказывает мобильный репортёр, запечатлеть не удалось. Но даже по этому отрывку слышно, насколько мелодичной и красивой оказалась музыка, извлекаемая таким непривычным способом.