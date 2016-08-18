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Житель Татарстана превратил медицинский шприц в музыкальный инструмент и сыграл на нём

Автор:
cffyneq
Дата публикации:
10:03
  • 22
  • 1

Необычный музыкальный инструмент привлек внимание мобильного репортёра из Татарстана. Во время национального праздника Сабантуй в деревне Камышлы он заметил, как местный житель исполнял национальную музыку на медицинском шприце. Полностью композицию, как рассказывает мобильный репортёр, запечатлеть не удалось. Но даже по этому отрывку слышно, насколько мелодичной и красивой оказалась музыка, извлекаемая таким непривычным способом.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • cffyneq
    11:18
    остальное видио можете посмотреть по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=UnWLIwSjK-c https://www.youtube.com/watch?v=zNl7_qBM5YQ https://www.youtube.com/watch?v=-E9-nzo0sE4 https://www.youtube.com/watch?v=M8whiI6W67Q https://www.youtube.com/watch?v=DQGVYMwWFtw https://www.youtube.com/watch?v=wWu4mV-_C54 https://www.youtube.com/watch?v=kV_YeX8hBv0
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