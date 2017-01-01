В Татарстане жители села Камышлы с размахом отметили Сабантуй
- Автор:
- cffyneq
- Дата публикации:
- 14:52
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- 18
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"То, что я увидел в маленькой деревне Камышлы Азнакаевского района Татарстана, меня поразило, я был в шоке.Это было по этим масштабам грандиозно, особенно маленькие дети активно участвовали в нем. Очень понравился мальчик лет пяти, который старался танцевать. Девочки, которые пытались пройти наклонное бревно. Дети, которые пытались найти деньги в посуде, где налит катык. .Женщины, которые перетягивали канат. Разбивание горшков, битва мешками на бревне. А самое главное - это праздничная атмосфера, непередаваемые ощущения - адреналин!".
- 18
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