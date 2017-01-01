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В Татарстане жители села Камышлы с размахом отметили Сабантуй

Автор:
cffyneq
Дата публикации:
14:52
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Битвы мешками на бревне, перетягивание канатов, песни и танцы - в Татарстане широко отмечают национальный праздник Сабантуй. Эти кадры из села Камышлы. Местные жители от мала до велика приняли участие в веселых гуляньях. По словам мобильного репортёра, всюду царила непередаваемая праздничная атмосфера.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"То, что я увидел в маленькой деревне Камышлы Азнакаевского района Татарстана, меня поразило, я был в шоке.Это было по этим масштабам грандиозно, особенно маленькие дети активно участвовали в нем. Очень понравился мальчик лет пяти, который старался танцевать. Девочки, которые пытались пройти наклонное бревно. Дети, которые пытались найти деньги в посуде, где налит катык. .Женщины, которые перетягивали канат. Разбивание горшков, битва мешками на бревне. А самое главное - это праздничная атмосфера, непередаваемые ощущения - адреналин!".

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