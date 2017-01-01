В Иланском заасфальтировали переулок лишь наполовину
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:41
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- 25
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"В 2017 году администрацией города Иланского было принято решение о ремонте Пионерского переулка. Казалось, что этот переулок будет заасфальтирован весь. Однако не тут-то было. Заасфальтировали только дорогу, начиная от улицы Красной, заканчивая дорогой до улицы Коммунистической. Начиная от улицы Коммунистической, нормальная дорога почему-то заканчивается. Целого асфальта на данном участке я не обнаружил. Сплошные ямы, рытвины и далее по списку. Этот участок дороги не видел ремонта аж с 1986 года. Надо принять меры уже сейчас. А то получается, что переулок Пионерский разделён на две части асфальтом. В прямом смысле этого слова".
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