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В Иланском заасфальтировали переулок лишь наполовину

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:41
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Заасфальтировали лишь наполовину. Так "не повезло" Пионерскому переулку в городе Иланском, что в Красноярском крае. По словам мобильного репортёра, часть дороги радует автомобилистов новым ровным асфальтом, а другая часть - по-прежнему ямами, колдобинами и рытвинами. Почему переулок отремонтировали так избирательно - для местных жителей загадка.

Вот, что сообщает мобильный репортёр:

"В 2017 году администрацией города Иланского было принято решение о ремонте Пионерского переулка. Казалось, что этот переулок будет заасфальтирован весь. Однако не тут-то было. Заасфальтировали только дорогу, начиная от улицы Красной, заканчивая дорогой до улицы Коммунистической. Начиная от улицы Коммунистической, нормальная дорога почему-то заканчивается. Целого асфальта на данном участке я не обнаружил. Сплошные ямы, рытвины и далее по списку. Этот участок дороги не видел ремонта аж с 1986 года. Надо принять меры уже сейчас. А то получается, что переулок Пионерский разделён на две части асфальтом. В прямом смысле этого слова".

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