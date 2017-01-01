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Улицы Александрова затопило после сильного ливня

Автор:
konst27
Дата публикации:
16:45
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Улицы Александрова затопило после сильного ливня. Дороги превратились в реки.

  • 21
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