Сотрудники МЧС посетили с инспекцией общественный пост безопасности на Голицынском пруду

Автор: tim777 Дата публикации: 18:16

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9 июля в центре Москвы, в Парке Горького, сотрудники МЧС посетили с инспекцией общественно-спасательный пост обеспечивающий безопасность людей на водных объектах г. Москвы. Местом проверки стал пост, расположенный на Голицынском пруду. В ходе проверки был произведен осмотр поста на предмет наличия оснащения специальным оборудованием, а также необходимой документацией. Представителям СМИ, заместитель начальника Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Мария Викторовна Крахина (спикер), рассказала об особенностях проведения профилактических работ проводимая сотрудниками МЧС Центрального округа в летний пожароопасный период. По фактам проведенной проверки общественного поста безопасности, существенных нарушений выявлено не было.

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31 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210076

Синхрон: заместитель начальника Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Мария Викторовна Крахина