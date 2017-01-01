В Подмосковье в ДТП с междугородним автобусом на 42-м км Новорижского шоссе погиб один человек

Автор: Аноним Дата публикации: 22:08

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Серьезное ДТП произошло в Подмосковье около 17 часов на 42-ом км Новорижского шоссе в сторону Москвы. Произошло попутное столкновение трёх автомобилей - ВАЗ-2109, междугородный автобус "Золотой Дракон" и фуры "Рено-Магнум". Водитель фуры погиб. В автобусе, не смотря на сильнейший удар, в результате которого автобус развернуло на 180°, пассажиры отделались только небольшими ушибами и помощь медиков им не понадобилась. Водитель ВАЗа так же не пострадал. Движение в Москву было сильно затруднено.