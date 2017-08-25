Димитровградские рыбаки задержали на реке Большой Черемшан браконьера
- Автор:
- Vasily73reg
- Дата публикации:
- 00:30
-
- 9
Замеченный на выборке сетей «рыбак» попытался скрыться от блюстителей закона, но был остановлен.
Задержанный пояснил, что является охранником на брандвахте у рыбоохраны, хотя несколькими днями ранее, уже бывший, старший госинспектор рыбоохраны утверждал, что охраны на брандвахте у них вовсе и нет.
Вот так и получается, что охраняем, то и имеем…
На нарушителя составлен протокол, об административном правонарушении.
- 9
Ещё
8
00:36 | Sofronov
83
26.06 23:20 | Vasily73reg
115
25.08.2017 09:50 | Vasily73reg
Комментарии (0)