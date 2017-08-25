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Димитровградские рыбаки задержали на реке Большой Черемшан браконьера

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
00:30
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Димитровградские рыбаки, во время проведения очередного совместного с сотрудниками полиции рейда, задержали на реке Большой Черемшан человека, осуществляющего вылов водных биологических ресурсов на запрещённые орудия лова, а именно на сети.
Замеченный на выборке сетей «рыбак» попытался скрыться от блюстителей закона, но был остановлен.
Задержанный пояснил, что является охранником на брандвахте у рыбоохраны, хотя несколькими днями ранее, уже бывший, старший госинспектор рыбоохраны утверждал, что охраны на брандвахте у них вовсе и нет.
Вот так и получается, что охраняем, то и имеем…
На нарушителя составлен протокол, об административном правонарушении.



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