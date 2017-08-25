Димитровградские рыбаки задержали на реке Большой Черемшан браконьера

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 00:30

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210079

Димитровградские рыбаки, во время проведения очередного совместного с сотрудниками полиции рейда, задержали на реке Большой Черемшан человека, осуществляющего вылов водных биологических ресурсов на запрещённые орудия лова, а именно на сети.Замеченный на выборке сетей «рыбак» попытался скрыться от блюстителей закона, но был остановлен.Задержанный пояснил, что является охранником на брандвахте у рыбоохраны, хотя несколькими днями ранее, уже бывший, старший госинспектор рыбоохраны утверждал, что охраны на брандвахте у них вовсе и нет.Вот так и получается, что охраняем, то и имеем…На нарушителя составлен протокол, об административном правонарушении.