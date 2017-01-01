В Челябинске в результате грозы загорелся шкаф управления светофором
- Автор:
- e.pozdnyak
- Дата публикации:
- 00:26
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В ночь на 10 июля в Челябинске в результате грозы и сильнейшего ливня произошло замыкание электропроводки в шкафу управления светофором. Пожарные прибыли на место происшествия в течение 10 минут. Возгорание потушили. Инцидент произошёл в городе Челябинске на пересечении улиц Братьев-Кашириных и 40-Лет Победы. В 00:45 часов.
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