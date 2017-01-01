Стихийные свалки растут в Солнечногорском районе Подмосковья

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 14:56

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Жители Подмосковья обнаружили стихийные свалки, которые растут в селе Кривцовское, что в Солнечногорском районе области. По словам автора этих кадров, недалеко от деревни Никулино было обнаружено два места, где совершён несанкционированный сброс отходов. В одном из них даже было зафиксировано горение мусора.