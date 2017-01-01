В Иланском вокруг городских достопримечательностей лежит разбитый асфальт

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 11:19

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210090

В Иланском в самом центре города лежит разбитый асфальт. Дорога сплошь покрыта ямами и рытвинами. От старого асфальта по словам местных жителей, почти ничего не осталось. При этом рядом с проезжей частью расположены основные достопримечательности города. Неподалёку - и железнодорожный вокзал. Однако дорога, как рассказывает автор ролика, находится в таком состоянии уже несколько лет.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"В таком состоянии дорога находится с 2016 года, когда готовились к реконструкции вокзала на станции Иланской. То ли денег не хватило, то ли неизвестно по какой причине, но реконструкцию вокзала заморозили. Но дорога как была "решетом", так и осталась. Целого асфальта на данном участке не наблюдается. Рядом находятся Линейный отдел МВД России на станции Иланской, а также несколько наших достопримечательностей - Паровоз, Стелла памяти павших в борьбе за советскую власть 27 декабря 1918 года, Водонапорная башня - место расстрела рабочих белогвардейцами 27 декабря 1918 года. И рядом - ещё одна "достопримечательность" - эта дорога. Всё, что было сделано за эти два года - это нанесение на бордюры логотипа ОАО "Российские железные дороги". И при этом остаётся загадкой, кто отвечает за эту дорогу - городские власти или представители Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"".