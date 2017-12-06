Сортировочный комплекс превратился в мусорный полигон в Солнечногорском районе Подмосковья
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 14:35
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Уже второй год компания "Мусорный оператор" в грубой форме нарушает требования природоохранного законодательства РФ в области обращения с отходами на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0060126:36 в деревне Радумля Пешковского поселения Солнечногорского района. Сортировочный комплекс мусора превратился в миниполигон под носом у жителей. Выезд автомобилей не оснащён пунктом мойки колес и системой дозиметрического контроля. Территория по всем периметру в несколько гектаров захламлена мусором, размещенным на открытом грунте.
Министерство экологии Московской области подало иск на сумму около 14 миллионов рублей за причинённый вред окружающей среде в результате ее загрязнения компанией "Эко-Прим". В первой инстанции министерство экологии выиграло процесс, но ответчик подал апелляционную жалобу, и в настоящее время решения суда не вступило в законную силу, но на этом компания "Эко-Прим" не остановилась: мало того, что представители организации ведут себя по-хамски, угрожают корреспондентам Солнечногорского ТВ, так теперь и мусор на своей территории они начали сжигать в наглую днём, не боясь никакой ответственности".
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