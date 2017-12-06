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Сортировочный комплекс превратился в мусорный полигон в Солнечногорском районе Подмосковья

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
14:35
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Сортировочный комплекс бытовых отходов превратился в гигантский мусорный полигон. В деревне Радумля горы мусора растут прямо под носом у местных жителей. Об этом сообщает мобильный репортёр из Солнечногорского района Подмосковья. При этом выезд автомобилей с полигона, по словам автора ролика, не оснащён пунктом мойки колес и системой дозиметрического контроля. А территория по всем периметру в несколько гектаров захламлена мусором, размещенным на открытом грунте.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Уже второй год компания "Мусорный оператор" в грубой форме нарушает требования природоохранного законодательства РФ в области обращения с отходами на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0060126:36 в деревне Радумля Пешковского поселения Солнечногорского района. Сортировочный комплекс мусора превратился в миниполигон под носом у жителей. Выезд автомобилей не оснащён пунктом мойки колес и системой дозиметрического контроля. Территория по всем периметру в несколько гектаров захламлена мусором, размещенным на открытом грунте.

Министерство экологии Московской области подало иск на сумму около 14 миллионов рублей за причинённый вред окружающей среде в результате ее загрязнения компанией "Эко-Прим". В первой инстанции министерство экологии выиграло процесс, но ответчик подал апелляционную жалобу, и в настоящее время решения суда не вступило в законную силу, но на этом компания "Эко-Прим" не остановилась: мало того, что представители организации ведут себя по-хамски, угрожают корреспондентам Солнечногорского ТВ, так теперь и мусор на своей территории они начали сжигать в наглую днём, не боясь никакой ответственности".

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