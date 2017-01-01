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Павильон "Мажлис Катар" работает в Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:43
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В Парке Горького открылся павильон "Мажлис Катар", посвященный чемпионату мира по футболу 2022 года.

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