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В ходе благоустройства у станции метро «Улица 1905 года» появятся террасы с цветниками

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:41
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В ходе благоустройства площади возле метро «Улица 1905 года» в центральном округе столицы появятся зеленые островки с деревьями и цветочный амфитеатр. Как сообщает Петр Бирюков, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. «Зеленый экран» со стороны ул. 1905 года защитит прохожих от пыли и шума. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро». Работы по благоустройству площади будут завершены до конца лета.

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