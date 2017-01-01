Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:06
-
- 26
В программу, показанную в эфире 10 июля, вошли кадры о том, как дым от лесных пожаров окутал города в Якутии, кадры о том, как лесные пожары бушуют в США и кадры о том, как турист заснял кадры раскалённой лавы находясь над вулканом на одном из островных государств.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 26
Ещё
114
09.07 15:22 | MR_Дмитрий
81
08.07 16:14 | MR_Denis
80
06.07 22:17 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)