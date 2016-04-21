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Воробей принял ванну из песка на улице в Томске

Автор:
Universal
Дата публикации:
15:56
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В Томске был замечен воробей, который принимал ванну из песка. Птица чистила свои пёрышки золотистыми крупинками. По народным приметам это означает, что в ближайшее время в город придёт похолодание. Однако данная примета, по-видимому, не работает: согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два-три дня в Томске ожидается ясная и солнечная погода. "Видимо, воробей просто принимал ванну, чтобы очистить перья от мелких насекомых или просто в качестве гигиены," - пишет автор этого ролика.

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