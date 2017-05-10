Воспитанники "Московской смены" посетили пожарно-спасательную часть № 2 в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 17:51

31

31 0

10 июля в центре Москвы воспитанники «Московской смены» из центра поддержки семьи и детства «Красносельский» посетили с экскурсией 2-ую пожарно-спасательную часть. В начале экскурсии ребятам посчастливилось увидеть настоящий сбор и выезд огнеборцев по боевой тревоге. К счастью, пожарные вернулись быстро, и экскурсия продолжилась в полном составе. Начальник пожарно-спасательной части рассказал ребятам о пожарном автомобиле и о повседневной работе огнеборцев. Удивило ребят многое – как эти сильные и мужественные люди выполняют свою работу, а также в каких условиях это делают, подчас на большой высоте и в условиях крайней задымленности. Огнеборцы наглядно продемонстрировали все оборудование и обмундирование: дали воспитанникам «Московской смены» примерить пожарные каски и подержать в руках инструменты, которыми могут воспользоваться на пожаре. Ребятам показали, как за считанные секунды пожарные надевают обмундирование. Восторг и интерес у школьников вызвала возможность оказаться в роли пожарного и посидеть в настоящем пожарном автомобиле, а также примерить боевую одежду столичных пожарных. Посещение пожарной части для детей было занимательным. Особенный восторг ребят вызвал осмотр специального оборудования и возможность посидеть за рулём настоящего пожарного автомобиля. "Можно было надеть пожарный костюм, что мы и сделали. Пообщались с сотрудниками, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров" - рассказал после экскурсии 12-летний Дмитрий. В завершении экскурсии школьники поблагодарили сотрудников МЧС за интересный рассказ о службе и пожелали хорошей службы.