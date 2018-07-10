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Английские болельщики ликуют на Никольской улице в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:48
  • 25
  • 1

В преддверии полуфинала английские болельщики развесили свои флаги по всей Никольской улице и продолжают ликовать.

  • 25
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:20
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:00 https://www.mskagency.ru/materials/2797828 10.07.18. Ссылка на портал добавлена.
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