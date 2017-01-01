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"Портал" Катар-Россия работает на площади Революции

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:15
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Мультимедийные "порталы" Катар-Россия оснащенные видеокамерой установлены на улицах столицы, Санкт-Петербурга и Катара. "Порталы" в режиме реального времени показывают все 12 локаций и люди стоящие возле них могут передать привет в другой такой же "портал". Через определенное время картинка меняется и вы можете посмотреть что происходит в Катаре или Санкт-Петербурге, или в Москве.

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