"Портал" Катар-Россия работает на площади Революции
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:15
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Мультимедийные "порталы" Катар-Россия оснащенные видеокамерой установлены на улицах столицы, Санкт-Петербурга и Катара. "Порталы" в режиме реального времени показывают все 12 локаций и люди стоящие возле них могут передать привет в другой такой же "портал". Через определенное время картинка меняется и вы можете посмотреть что происходит в Катаре или Санкт-Петербурге, или в Москве.
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