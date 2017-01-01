На ВДНХ завершилась реставрация фонтана "Золотой колос"

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На ВДНХ завершились реставрационные работы фонтана "Золотой колос". Обновлённый фонтан открыт для всеобщего обозрения. Гости ВДНХ с удовольствием фотографируют обновлённый фонтан. Он был построен в 1954 г. С 80-ых годов фонтан постепенно ветшал, а в мае 2014 года заработал впервые за последние 20 лет в рамках программы возрождения ВДНХ. Фонтан "Колос" является 3-м и одним из 3-х главных фонтанов ВДНХ. Он поражает своими размерами и выбором месторасположения - в центре верхнего пруда ВДНХ. Рядом с фонтаном располагается здание бывшего ресторана "Золотой колос". Общая высота фонтана — 16 м. Высота струй "Колоса" достигала 25 м.