Полностью завершены реставрационные работы фасада павильона "Земледелие" на ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:44
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Обновленный павильон сохранит функцию музея. На первом этаже разместятся выставочные залы, магазин сувениров, зал для подготовки экспонатов. Второй и третий этажи займут административные и технические помещения. Комфортные условия создадут для посетителей с ограниченными физическими возможностями.
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