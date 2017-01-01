Полностью завершены реставрационные работы фасада павильона "Земледелие" на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 00:44

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210131

В павильоне были разрушены деревянные конструкции крыши и защитный слой бетона, проржавели стальные конструкции, разрушились элементы декора фасада здания. Общая неустойчивость здания и возможность обрушения привели к невозможности его эксплуатации. Работы внутри павильона пока продолжаются и будут завершены до конца года.Обновленный павильон сохранит функцию музея. На первом этаже разместятся выставочные залы, магазин сувениров, зал для подготовки экспонатов. Второй и третий этажи займут административные и технические помещения. Комфортные условия создадут для посетителей с ограниченными физическими возможностями.