Три человека пострадали в крупном ДТП на 22 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 02:23

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На южном участке МКАД произошло крупное ДТП. На внешней стороне 22 километра трассы столкнулись пять легковых автомобилей. Машины разбросало по проезжей части, две из них вылетели на встречную полосу через технический разрыв. В результате ДТП травмы получили три человека. Для эвакуации в больницу самого тяжелого пострадавшего на место ДТП совершил посадку в условиях ночной плохой видимости санитарный вертолет "Московского авиационного центра", который перешел на круглосуточное дежурство в мегаполисе. На месте происшествия работают оперативные службы города, движение по обоеим сторонам МКАД сильно затруднено.