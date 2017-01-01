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Микроавтобус влетел в отбойник на Волгоградском проспекте в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
07:58
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11 июля на Волгоградском произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Микроавтобус "Пежо" двигался в сторону центра. По неустановленной пока причине, возле съезда на ТТК водитель несправился с управлением и влетел в отбойник. На место прибыла карета Скорой помощи, которая доставила пострадавшего в одну из ГКБ города, сотрудники ГИБДД и дорожная служба. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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