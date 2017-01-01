В Казани фан-зону ЧМ-2018 устроили прямо во дворе жилых домов
- Автор:
- am.khasanova
- Дата публикации:
- 09:39
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В Казани фан-зону ЧМ-2018 устроили прямо во дворе жилых домов. По словам местных жителей, во время матча Россия-Хорватия официальные фан-зоны FIFA в городе были закрыты за 3 часа до начала игры. Однако жители Казани не растерялись. Неофициальную фан-зону с огромным экраном установили прямо во дворе жилого комплекса «Весна». "Смотрите, как круто!" - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.
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