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Толпа неизвестных устроила погром во дворе жилого дома в Челябинске

Автор:
redrichman
Дата публикации:
12:00
  • 63
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ВНИМАНИЕ! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

Шокирующие кадры из Челябинска. Жители дома №17 на улице Калинина сняли, как толпа молодых парней устроила во дворе настоящий погром. По словам очевидцев, около полусотни крепких парней начали откатывать припаркованные машины жильцов. Недовольных их действиями людей - грубо отталкивали в сторону. Как рассказывает местный мобильный репортёр, нападавших было около 50, они были вооружены палками. Местные жители считают, что налёт связан со строительством многоэтажного дома прямо на детской площадке. Люди недовольны с точечной застройкой, их конфликт с застройщиком длится уже несколько лет.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр который прислал эти кадры:

"Бандитский беспредел. Полсотни молодчиков в 7 утра ворвались в двор, начали выкидывать припаркованные автомобили местных жителей. А недовольных избивать. Всё потому, что строители решили построить десятиэтажный дом на детской площадке. В нарушение всех норм".

Бандитский беспредел в Челябинске ч. 2. Видео 1


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Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:02
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, когда это произошло? Известно ли, почему это случилось и чем закончилось?
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