Толпа неизвестных устроила погром во дворе жилого дома в Челябинске

Автор: redrichman Дата публикации: 12:00

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Бандитский беспредел в Челябинске ч. 2. Видео 1

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63 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210141

Шокирующие кадры из Челябинска. Жители дома №17 на улице Калинина сняли, как толпа молодых парней устроила во дворе настоящий погром. По словам очевидцев, около полусотни крепких парней начали откатывать припаркованные машины жильцов. Недовольных их действиями людей - грубо отталкивали в сторону. Как рассказывает местный мобильный репортёр, нападавших было около 50, они были вооружены палками. Местные жители считают, что налёт связан со строительством многоэтажного дома прямо на детской площадке. Люди недовольны с точечной застройкой, их конфликт с застройщиком длится уже несколько лет.Вот, что рассказывает мобильный репортёр который прислал эти кадры:"Бандитский беспредел. Полсотни молодчиков в 7 утра ворвались в двор, начали выкидывать припаркованные автомобили местных жителей. А недовольных избивать. Всё потому, что строители решили построить десятиэтажный дом на детской площадке. В нарушение всех норм".