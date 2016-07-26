Толпа неизвестных устроила погром во дворе жилого дома в Челябинске
- Автор:
- redrichman
- Дата публикации:
- 12:00
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- 63
Шокирующие кадры из Челябинска. Жители дома №17 на улице Калинина сняли, как толпа молодых парней устроила во дворе настоящий погром. По словам очевидцев, около полусотни крепких парней начали откатывать припаркованные машины жильцов. Недовольных их действиями людей - грубо отталкивали в сторону. Как рассказывает местный мобильный репортёр, нападавших было около 50, они были вооружены палками. Местные жители считают, что налёт связан со строительством многоэтажного дома прямо на детской площадке. Люди недовольны с точечной застройкой, их конфликт с застройщиком длится уже несколько лет.
Вот, что рассказывает мобильный репортёр который прислал эти кадры:
"Бандитский беспредел. Полсотни молодчиков в 7 утра ворвались в двор, начали выкидывать припаркованные автомобили местных жителей. А недовольных избивать. Всё потому, что строители решили построить десятиэтажный дом на детской площадке. В нарушение всех норм".
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