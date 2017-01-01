Сильный дождь обрушился на Донецк

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 14:24

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210146

Проливной дождь сменил изнуряющую жару в Донецке. При этом, как сообщают местные жители, осадки сопровождаются сильной грозой: гром гремит длинно, громко, раскатисто. Небо затянуто низкими тяжёлыми тучами. А мощные порывы ветры шатают деревья и кустарники.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Уже несколько часов у нас замечательная (после жары) погода: тучи приближаются, закрывают небо, гром гремит, дождь льет. Потом вся эта красота уплывает куда-то дальше. Уже две такие тучи было. Причем это не слепой символический дождь, а все как надо: ветер шатает, тучи низкие и тяжелые, дождь посомневался да и полил, гром гремит длинно, громко, раскатисто. По поводу такового природного безобразия сегодня были разосланы смс от местного государственного оператора связи "Феникс" именно о такой погоде: в течение ближайших нескольких часов будет дождь и гром. Были облака интересной формы: как будто отмывка в несколько слоев горизонтальных. Дождь гремит о подоконник хорошо, но вроде пока не град: не было высоко-кучевых облаков".