В Витебске готовятся к открытию "Славянского базара 2018"
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 14:39
-
- 6
Фестиваль - это еще спектакли и выступления в Национальном Академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Белорусском кукольном театре "Лялька", Концертном зале "Витебск" - помимо уличных выступлений профессиональных и самодеятельных артистов. Это и ярмарка народных промыслов и разных предприятий. Всегда красивый и уютный, Витебск становится днем и к вечеру еще наряднее - многие концерты идут и ночью. Уже много лет одновременно проходит и Детский Международный фестиваль "Славянский базар" - там свои страсти, свое соревнование. Основал Международный фестиваль "Славянский базар" и многие годы руководил им известный не только в родном Витебске Родион Михайлович Басс.
- 6
Ещё
74
29.06 18:47 | Leobr
144
19.12.2017 13:21 | mreportertv
52
24.09.2017 12:40 | Leobr
Комментарии (0)