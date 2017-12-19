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В Витебске готовятся к открытию "Славянского базара 2018"

Автор:
Leobr
Дата публикации:
14:39
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В Витебске готовятся к открытию XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар 2018". Официально он откроется завтра и продлится по 16 июля. Но город живет фестивалем уже с 9 июля - здесь уже проходят первые выступления звезд в Летнем театре.

Фестиваль - это еще спектакли и выступления в Национальном Академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Белорусском кукольном театре "Лялька", Концертном зале "Витебск" - помимо уличных выступлений профессиональных и самодеятельных артистов. Это и ярмарка народных промыслов и разных предприятий. Всегда красивый и уютный, Витебск становится днем и к вечеру еще наряднее - многие концерты идут и ночью. Уже много лет одновременно проходит и Детский Международный фестиваль "Славянский базар" - там свои страсти, свое соревнование. Основал Международный фестиваль "Славянский базар" и многие годы руководил им известный не только в родном Витебске Родион Михайлович Басс.

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