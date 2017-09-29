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Выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова вручили дипломы в Нижегородской области

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:33
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В Нижегородской области состоялось официальное вручение дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. 32 выпускника получили дипломы о повышении квалификации по направлениям: актёрское, режиссёрское и продюсерское мастерство. По окончании церемонии выпускники сделали памятное групповое фото.

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