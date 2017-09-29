Выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова вручили дипломы в Нижегородской области

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:33

186

186 0

В Нижегородской области состоялось официальное вручение дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. 32 выпускника получили дипломы о повышении квалификации по направлениям: актёрское, режиссёрское и продюсерское мастерство. По окончании церемонии выпускники сделали памятное групповое фото.