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Асфальт разрушается на глазах на улице 30 лет Победы в Иланском

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:04
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Эта улица 30 лет Победы в городе Иланский, что в Красноярском крае, долго ждала ремонта и... до сих пор ждёт. За долгие годы проезжая часть, по словам местных жителей, успела превратиться в руины. От асфальта местами почти ничего не осталось. "После проезда по этому участку улицы водителям машин уже надоедает менять подвески и пробитые колёса," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Дорогу на улице 30 лет Победы не ремонтируют с 2013 года. От целого асфальта на участке дороги возле нотариальной конторы и магазинов ничего не осталось. Ничего. После проезда по этому участку улицы водителям машин уже надоедает менять подвески и пробитые колёса. При этом рядом заасфальтировали двор возле многоквартирного дома. Молодцы, конечно, наши городские чиновники, что заасфальтировали этот двор, я не спорю. Но про основную дорогу на улице 30 лет Победы тоже забывать не стоит".

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