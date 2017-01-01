Асфальт разрушается на глазах на улице 30 лет Победы в Иланском
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:04
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- 30
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Дорогу на улице 30 лет Победы не ремонтируют с 2013 года. От целого асфальта на участке дороги возле нотариальной конторы и магазинов ничего не осталось. Ничего. После проезда по этому участку улицы водителям машин уже надоедает менять подвески и пробитые колёса. При этом рядом заасфальтировали двор возле многоквартирного дома. Молодцы, конечно, наши городские чиновники, что заасфальтировали этот двор, я не спорю. Но про основную дорогу на улице 30 лет Победы тоже забывать не стоит".
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