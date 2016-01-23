Инкассаторский автомобиль врезался в легковушку в Серпухове
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 11:18
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- 82
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Притормозив в центре перекрёстка, водитель за рулём инкассаторского фургона не увидел проезжавшую мимо по главной дороге тёмную машину. Ускорился и врезался в неё. У девушки, которая была за рулём пострадавшего автомобиля, его поступок вызвал искреннее возмущение. Разъехались через полтора часа без вызова ДПС".
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