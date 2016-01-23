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Инкассаторский автомобиль врезался в легковушку в Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
11:18
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Нелепое ДТП произошло накануне вечером в подмосковном Серпухове. На улице Пушкина водитель инкассаторского автомобиля, по-видимому, не заметил проезжавшую мимо легковой автомобиль и врезался в него. К счастью, по словам очевидцев, в аварии сильно никто не пострадал. И участники ДТП спустя полтора часа разъехались без вызова сотрудников ДПС.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Притормозив в центре перекрёстка, водитель за рулём инкассаторского фургона не увидел проезжавшую мимо по главной дороге тёмную машину. Ускорился и врезался в неё. У девушки, которая была за рулём пострадавшего автомобиля, его поступок вызвал искреннее возмущение. Разъехались через полтора часа без вызова ДПС".

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