Инженерную технику спасателей показали в столице

Автор: denis947 Дата публикации: 11:43

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50 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210181

В преддверии 10-летия создания Пожарно-спасательного центра города Москвы в западном округе столицы прошла демонстрация работы и оснащения Отряда инженерной техники и кинологической группы ПСЦ Департамента ГОЧСиПБ. На вооружении отряда стоит тяжелая техника для ликвидации последствий крупных ЧС - мощные экскваторы со сменными насадками, с помощью которых можно осуществлять разбор завалов, сносить аварийные здания и с помощью ножниц резать крупную арматуру. Помимо тяжелой техники на вооружении столичных спасателей есть передвижная электростанция, мощности которой хватит на обеспечение электроэнергией жилой квартал. В технической "обойме" отряда есть и передвижные насосные станции. Насосная станция "Sigma" способна перекачивать воду со скоростью 600 литров в секунду и предназначена для перекачки или откачки воды на затопленных территориях на расстоянии до 2 км. Помимо вышеперечисленной техники на вооружении отряда стоит грузовые эвакуаторы, которые дежурят на крупных магистралях города, а в зимней период осуществляют буксировку и оказывают помощь грузовикам и фурам.Помимо инженерной и автомобильной техники отряда на полигоне была показана работа кинологической группы. Специально обученные собаки ведут поиск людей под завалами и в лесных массивах.