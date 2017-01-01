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Инженерную технику спасателей показали в столице

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:43
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В преддверии 10-летия создания Пожарно-спасательного центра города Москвы в западном округе столицы прошла демонстрация работы и оснащения Отряда инженерной техники и кинологической группы ПСЦ Департамента ГОЧСиПБ. На вооружении отряда стоит тяжелая техника для ликвидации последствий крупных ЧС - мощные экскваторы со сменными насадками, с помощью которых можно осуществлять разбор завалов, сносить аварийные здания и с помощью ножниц резать крупную арматуру. Помимо тяжелой техники на вооружении столичных спасателей есть передвижная электростанция, мощности которой хватит на обеспечение электроэнергией жилой квартал. В технической "обойме" отряда есть и передвижные насосные станции. Насосная станция "Sigma" способна перекачивать воду со скоростью 600 литров в секунду и предназначена для перекачки или откачки воды на затопленных территориях на расстоянии до 2 км. Помимо вышеперечисленной техники на вооружении отряда стоит грузовые эвакуаторы, которые дежурят на крупных магистралях города, а в зимней период осуществляют буксировку и оказывают помощь грузовикам и фурам.
Помимо инженерной и автомобильной техники отряда на полигоне была показана работа кинологической группы. Специально обученные собаки ведут поиск людей под завалами и в лесных массивах.
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