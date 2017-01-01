Жители Коврова возмущены качеством дорожного ремонта на Волго-Донской улице
- Автор:
- Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:11
-
- 27
Вот, что рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры:
"На видео председатель горсовета Зотова И.Н. говорит, как надо бы делать участок дороги на улице Волго-Донской в Коврове. Депутат на вопрос о ливневой канализации, говорит, раз ее не было, то и делать ее не будут. Мол, пусть как раньше вода текла туда, где теплотрасса - так и дальше затопляет ее. Ну или в лужищи собирается на дороге. Все равно же асфальт весной растает вместе со снегом, да?".
- 27
Ещё
36
27.06 15:21 | Sakhalinochka
66
10.07 15:35 | Погранец
Комментарии (0)