Жители Коврова возмущены качеством дорожного ремонта на Волго-Донской улице

Автор: Дмитрий Дата публикации: 13:11

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210184

Жители Коврова возмущены качеством дорожного ремонта на Волго-Донской улице. По словам горожан, по итогам реконструкции на этом участке улицы так и не появится ливневая канализация - которую так ждут местные жители. Как рассказывает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры, во время дождей на этой дороге появляются огромные лужи, а вся вода затем стекает к теплотрассе и затапливает её.Вот, что рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры:"На видео председатель горсовета Зотова И.Н. говорит, как надо бы делать участок дороги на улице Волго-Донской в Коврове. Депутат на вопрос о ливневой канализации, говорит, раз ее не было, то и делать ее не будут. Мол, пусть как раньше вода текла туда, где теплотрасса - так и дальше затопляет ее. Ну или в лужищи собирается на дороге. Все равно же асфальт весной растает вместе со снегом, да?".