В Артёме оживленная дорога сплошь усыпана выбоинами
- Автор:
- andrey_prokopenko1991
- Дата публикации:
- 14:27
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- 38
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Дорога расположена в городе Артем Приморского края и находится в очень плачевном состоянии. Каждый день по этой дороге проезжает очень много машин, так же по ней ходят рейсовые автобусы, но никому до неё нет дела. Усугубляют ее состояние большие грузовики, которые возят скалу на строящиеся склады, и контейнеровозы, перевозящие грузы в сухой порт".
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