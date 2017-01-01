В Артёме оживленная дорога сплошь усыпана выбоинами

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210185

"Убитую" дорогу просят отремонтировать автомобилисты города Артёма в Приморье. По словам местных жителей, полотно на улице 2-ой Рабочей сильно разрушено. Асфальт сплошь усыпан рытвинами и ухабами. Ремонт здесь делали несколько лет назад. Однако движение на этом небольшом участке дороги - очень оживленное. Каждый день здесь проезжает много автомобилей, в том числе и грузовых. Под тяжестью которых, как считают горожане, полотно и разрушается ещё быстрее.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Дорога расположена в городе Артем Приморского края и находится в очень плачевном состоянии. Каждый день по этой дороге проезжает очень много машин, так же по ней ходят рейсовые автобусы, но никому до неё нет дела. Усугубляют ее состояние большие грузовики, которые возят скалу на строящиеся склады, и контейнеровозы, перевозящие грузы в сухой порт".